Drammatico incidente sull’Aurelia in località La Torba, nei pressi di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un Tir ha colpito un’auto e poi, fuori controllo, è finito contro un caseificio, sfondando la parete.

Il conducente dell’auto è morto

Il conducente dell’auto è morto mentre l’autista del Tir è rimasto ferito ma non risulta in gravi condizioni. L’Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale. Il mezzo pesante è rimasto incastrato nel caseificio, causando il crollo parziale del tetto.

Il grave incidente, l’ennesimo sull’Aurelia, ha indotto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, a una forte presa di posizione affinché si riprenda il mano il progetto di una strada alternativa più sicura.

Il sindaco di Capalbio: “Più morti che sul Ponte Morandi”

“Adesso basta, sono morte più persone su questo tratto di Aurelia, di strada, che sul ponte Morandi, l’indignazione dura sempre il tempo di un mattino”, invece qui “a Capalbio c’è una macabra ricorrenza teniamo il conto delle vittime su quella strada. Destra e sinistra non hanno fatto niente. Ora che c’è la destra al Governo, anche per rispetto di Altero Matteoli, che su questa strada ci è morto, dovrebbero pensare subito a mettere in sicurezza l’Aurelia e a ripensare al Corridoio Tirrenico come una delle priorità”. Lo dice, sindaco di Capalbio