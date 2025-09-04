Quello che aveva in casa era un vero e proprio tesoro Lego dal valore di oltre 200mila dollari. In Australia, sabato 30 agosto è stato arrestato un uomo di 41 anni, accusato di aver rubato 1.700 scatole di Lego che custodiva gelosamente tenendole ancora sigillate. Stando a quanto dichiarato dagli agenti, il materiale rinvenuto durante un’irruzione in un’abitazione a Royal Park sarebbe stato sottratto dai grandi magazzini di Adelaide.

Un tesoro destinato alla vendita online

Nell’abitazione dell’uomo, però, oltre alle scatole di Lego è stato rinvenuto anche un gran numero di giocattoli per bambini come macchine e pistole ad acqua, oltre a svariati prodotti di marchi molto noti tra cui Pokémon, Barbie, Hello Kitty e Thomas the Tank Engine. Il bottino generale è stato così grande che gli agenti si sono trovati costretti a chiamare unità supplementari per aiutarli a rimuovere il tutto con tre camion riempiti all’inverosimile.

John De Candia, portavoce della polizia del Sud Australia, ha affermato che i giochi erano destinati alla vendita online: “L’entità del bottino è significativa e indica la gravità del presunto reato. Chi acquista beni a basso costo da siti online sta inconsapevolmente facilitando questo crimine e li esortiamo a riflettere su questo aspetto”. Il protagonista di questa vicenda comparirà davanti al tribunale di Port Adelaide il 30 settembre. Questo arresto rientra in una più ampia operazione di contrasto alla criminalità al dettaglio: negli ultimi mesi, i furti nei negozi dell’Australia Meridionale sono diminuiti, con circa 2.500 arresti effettuati.