In Austria, sta facendo molto discutere la vicenda di un particolare detenuto del carcere di Korneuburg. Soprannominato il detenuto più pesante del Paese, l’uomo di 29 anni è stato arrestato dopo una perquisizione nella sua abitazione a Vienna, dove la polizia ha trovato grandi quantità di droga. Il suo peso, di circa 289 kg, sta però creando non pochi problemi al penitenziario e allo Stato, costretto a sborsare cifre molto elevate per il suo mantenimento.

Quasi 2mila euro al giorno

Nella casa del 29enne gli agenti hanno rivenuto 45 kg di cannabis, 2 kg di cocaina, circa 2 kg di anfetamina e oltre 2000 pastiglie di ecstasy. L’uomo è stato inizialmente condotto nel carcere Josefstadt di Vienna, ma dopo pochi giorni, a causa del suo peso, è stato trasferito nel carcere di Korneuburg. Qui gli è stato fornito un letto speciale con una struttura rinforzata e assistenza infermieristica esterna 24 ore su 24. Il tutto, però, a un costo esorbitante.

Come riportato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, prendersi cura del detenuto più pesante d’Austria può arrivare a costare circa 1.800 euro al giorno, una cifra ben distante dai 180 euro necessari per un detenuto “normale”. Inoltre, solo il trasporto specializzato del detenuto può raggiungere i 5mila euro a viaggio. Per questo motivo, cercando di risparmiare, tutti gli interrogatori del sospettato si svolgono esclusivamente tramite collegamento video.

La notizia di questi costi elevati per il mantenimento del detenuto ha scatenato l’indignazione di molti, accendendo un dibattito sulla questione: “Mentre i cittadini fuori dal carcere devono spesso aspettare mesi per una visita medica, sembra invece che ci siano sempre fondi disponibili per i criminali”, ha scritto qualcuno sui social.