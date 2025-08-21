Grave incidente stradale nella notte a Foligno, in via Massimo Arcamone, dove un’auto con a bordo cinque giovani si è ribaltata più volte, finendo fuori strada. Tra i passeggeri, una ragazza ha riportato le conseguenze più serie: è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Foligno, dove resta ricoverata in condizioni critiche, con prognosi riservata. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare due dei ragazzi rimasti intrappolati nell’abitacolo: per estrarli, i soccorritori hanno tagliato il tetto del veicolo completamente deformato dai ribaltamenti. L’allarme è stato dato immediatamente e in pochi minuti sono arrivate tre ambulanze del 118, che hanno trasportato tutti e cinque i ragazzi in ospedale. Secondo quanto comunicato dall’Usl Umbria 2, oltre alla giovane in terapia intensiva, tre pazienti sono ricoverati nel reparto di medicina d’urgenza. Un altro ragazzo, invece, dopo gli accertamenti diagnostici e un periodo di osservazione, non ha avuto bisogno di ricovero.