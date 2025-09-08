Stefano Angonese, tredicenne di Lusiana Conco, nell’Altopiano di Asiago (Vicenza), stava camminando sul ciglio della strada provinciale insieme a un amico della stessa età quando un’auto li ha travolti senza fermarsi. La violenza dell’impatto è stata fatale per Stefano, che è morto sul colpo, mentre il compagno è stato sbalzato contro il muretto di un’abitazione, riportando una frattura a una gamba.

Il conducente dell’auto, invece di prestare soccorso, ha proseguito la corsa in direzione di Bassano del Grappa. Il rumore dell’incidente e le urla dei ragazzi hanno immediatamente attirato l’attenzione dei residenti della zona. In pochi istanti, alcuni cittadini sono intervenuti e hanno chiamato il numero d’emergenza 118, cercando di prestare i primi soccorsi. I sanitari del Suem, giunti rapidamente sul posto, hanno purtroppo confermato il decesso del giovane Stefano e hanno trasportato l’amico ferito all’ospedale di Asiago, dove si trova ancora sotto choc.

Indagini e comunità sotto shock

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni e stanno cercando di recuperare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sebbene nessuna delle registrazioni finora individuate copra esattamente il punto dell’impatto, in contra’ Tumeleri. Non ci sono segni evidenti di frenata sull’asfalto, confermando che l’automobilista non si è fermato dopo l’investimento. Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause dell’incidente.

Il dramma ha colpito profondamente l’intera comunità. I residenti hanno riconosciuto immediatamente Stefano e hanno avvisato la famiglia. Il padre e il fratello del ragazzo hanno già lanciato un appello pubblico affinché l’automobilista si costituisca, auspicando che venga fatta giustizia.