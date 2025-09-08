Una bambina di sei anni è stata liberata dalla polizia dello Stato di San Paolo, in Brasile, dopo essere stata tenuta prigioniera nella propria stanza dalla nascita. Il caso è avvenuto nel comune di Sorocaba, dove le autorità hanno trovato la piccola in condizioni sanitarie estremamente precarie. La bambina non sapeva parlare, non mangiava cibi solidi, non aveva mai ricevuto cure mediche o vaccinazioni e non era mai andata a scuola. L’ambiente in cui viveva era sporco e malsano, con un letto, un cuscino e pochi giocattoli, tutti in pessime condizioni.

Il blitz della Polícia Civil, supportata dai Servizi di protezione dell’infanzia, è scattato giovedì scorso in seguito a una segnalazione anonima. La bambina sembrava non aver mai visto la luce del sole: era apatica, abbagliata e incapace di interagire con chiunque. La consulente Lígia Guerra ha raccontato alla TV Tem che la piccola produceva solo suoni incomprensibili e non riusciva a tenere gli occhi aperti, con i capelli raccolti in un unico nodo come se non fosse mai stata lavata.

I genitori e le indagini

I genitori della bambina, una donna di 45 anni e un uomo di 54, sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona. Secondo Renata Zanin, capo del Dipartimento di difesa delle donne di Sorocaba, la coppia non sembrava comprendere la gravità della situazione: non ha mostrato emozioni né fornito spiegazioni convincenti. Entrambi hanno risposto agli inquirenti con ripetuti “non lo so”, sostenendo di aver avuto l’intenzione di far uscire la figlia, senza però farlo realmente.

La bambina è stata trasferita in un centro di accoglienza ospedaliero a Sorocaba, dove è tuttora ricoverata e sotto osservazione. Gli investigatori hanno sequestrato tre cellulari rinvenuti in casa dei genitori, per verificare eventuali complici o conoscenze della situazione. Inoltre, il capo della polizia ha richiesto una valutazione psichiatrica dei genitori, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda, con l’obiettivo di garantire protezione alla bambina e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.