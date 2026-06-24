Avrebbe legato i bambini alle sedie, costringendoli al silenzio con il nastro adesivo sulla bocca. Minacce e punizioni che avevano trasformato la scuola in un inferno. In base al quadro ricostruito dal tribunale di Taranto, una maestra di scuola primaria è stata condannata a quattro anni di reclusione per maltrattamenti aggravati. I fatti contestati risalgono all’anno scolastico 2014-2015.

Gli abusi subiti dai bambini, oggi maggiorenni, sono emersi solo a posteriori nel corso del procedimento contro l’insegnante, oggi 63enne. In base all’accusa, l’insegnante avrebbe usato sul lavoro dei metodi intimidatori contro i giovani allievi, come immobilizzarli sulle sedie, schiaffeggiarli sulle mani o perfino minacciarli di allontanarli dalle proprie famiglie.

La giudice chiamata a giudicare il caso ha inflitto alla docente una pena persino superiore rispetto ai due anni e mezzo inizialmente richiesti dalla procura, disponendo contestualmente l’interdizione dai pubblici uffici. La sentenza ha anche riconosciuto la responsabilità civile del ministero dell’Istruzione, condannato al pagamento in solido di una provvisionale di 5mila euro per ognuna delle otto parti civili costituite.