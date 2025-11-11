Un bambino di quattro anni si è sentito male dopo aver ingerito biscotti contenenti cannabis, trovati nella dispensa dei nonni. L’episodio è avvenuto ieri ad Arezzo. Il piccolo ha perso conoscenza ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per intossicazione. Le analisi mediche hanno confermato la presenza di cannabis in quantità significativa sia nel sangue sia nelle urine. La madre ha spiegato agli operatori sanitari che il figlio, mentre era a casa dei nonni, aveva mangiato alcuni biscotti preparati giorni prima dallo zio, il quale si sarebbe poi scoperto essere il responsabile della sostanza stupefacente.

La scoperta della serra e l’arresto

A seguito dell’intossicazione del bambino, la polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo, incensurato ma già segnalato in passato per consumo di droga. Sul retro dell’immobile, gli agenti hanno trovato una serra professionale completa di lampade, ventilatori e strumenti per la coltivazione di numerose piante di cannabis. Sono stati rinvenuti anche circa 600 grammi di marijuana essiccata e 20 biscotti alla cannabis conservati in congelatore, per un totale di circa 500 grammi di prodotto pronto al consumo.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, e denunciato per lesioni personali colpose in relazione all’intossicazione del bambino. Il giudizio per direttissima ha visto la convalida dell’arresto, con rinvio ad altra udienza per ulteriori decisioni sul caso.