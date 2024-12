Oggi si è verificato un incidente a Selvino, in provincia di Bergamo, quando una donna è stata travolta da un bob guidato da un bambino. La donna, una 41enne di San Donato Milanese, è caduta a terra sbattendo la testa e perdendo i sensi. L’incidente è avvenuto in corso Monte Rosa, in un’area non organizzata, spesso utilizzata come discesa per bob e slittini.

Subito dopo l’incidente, il bambino che guidava il bob si è dileguato, facendo perdere ogni traccia di sé. Purtroppo, nessuno dei presenti è stato in grado di fornire ai carabinieri una descrizione utile per rintracciare il “pirata della strada”, e non è stata identificata la persona responsabile.

I soccorsi e l’intervento dei carabinieri

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e, vista la gravità della situazione, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano con l’elisoccorso. I carabinieri sono intervenuti sul posto su richiesta del 118 e stanno attualmente cercando di risalire all’identità del bambino che ha causato l’incidente.