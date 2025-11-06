Teneva il figlio 40enne legato al guinzaglio, come un cane, un figlio con problemi psichiatrici e che il padre contava di guarire con l’aiuto di esorcisti e santoni. Per questo un pensionato di 69 anni è stato rinviato a giudizio a Besana Brianza.

“Sta bene, è solo posseduto dai diavoli”

“Sta bene, è solo posseduto dai diavoli. È in cura da un esorcista, non serve chiamare il 118”, queste le sue parole quando i carabinieri, allertati dai servizi sociali, si sono presentati a a casa sua. Servizi sociali che avevano seguito il 40enne fino a quando il padre non ha deciso di interrompere le cure. Il pensionato, incensurato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ma sarà rinviato a giudizio per sequestro di persona.

La presenza in casa di corde d’alpinismo e simboli esoterici, santini e candele sparse ovunque, riviste dedicate a esorcismi e guarigioni, ha confermato un quadro di agghiacciante squallore e violenza. L’uomo legava mani e piedi del figlio abitualmente, una corda legata in vita lo tratteneva quando se ne stava in giardino, “ho paura che scappi, e che faccia male a qualcuno”, si giustificava.