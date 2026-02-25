È morta la bimba di dieci mesi originaria di Rieti, arrivata in condizioni disperate al Policlinico Gemelli di Roma dopo un drammatico incidente domestico. Secondo quanto raccontato dal padre agli inquirenti, l’episodio sarebbe avvenuto nella serata di sabato, quando l’uomo si sarebbe addormentato accanto alla figlia. Durante il sonno, senza accorgersene, si sarebbe girato finendo con il peso del corpo sulla piccola, impedendole di respirare.

Al risveglio, il genitore si è trovato davanti una scena terribile: la piccolina non respirava ed era cianotica. È partita immediatamente la chiamata al numero di emergenza e i soccorsi hanno disposto il trasporto urgente verso l’ospedale San Camillo de Lellis. Vista la gravità delle condizioni, i sanitari hanno deciso per un trasferimento immediato con un’eliambulanza dell’Ares 118 verso la capitale.

Il ricovero e il decesso

La bimba è arrivata a Roma nella mattinata di domenica, già in condizioni critiche. I medici della terapia intensiva pediatrica hanno subito compreso che la situazione era estremamente compromessa: il prolungato arresto cardiaco aveva causato un danno cerebrale considerato irreversibile. Nonostante i tentativi di stabilizzazione e le cure intensive, le speranze di sopravvivenza erano minime fin dall’inizio.

Il decesso è avvenuto poche ore dopo il ricovero, intorno alle 19, lasciando la famiglia e la comunità sotto shock. La vicenda resta ora al centro degli accertamenti delle autorità, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche se al momento il racconto del padre parla di un tragico incidente avvenuto durante il sonno.