Un lupo è stato trovato morto sotto la strada forestale che dall’abitato di San Martino di Castrozza porta a Malga Crel, nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino-Alto Adige. A fianco al corpo dell’animale è stato trovato un boccone, preso dai forestali intervenuti per essere analizzato all’Istituto Zooprofilattico.

Come si legge su Il Dolomiti, l’ipotesi più probabile è che l’esemplare sia stato avvelenato e ridotto alla morte da una sostanza tossica presente nel cibo che ha mangiato. La carcassa è stata rinvenuta circa una decina di metri a valle della strada, dove abitualmente transitano gli escursionisti, spesso con i rispettivi cani.