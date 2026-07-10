Bimba aggredita da un animale al parco di Arrone, per il sindaco era un lupo
Momenti di paura giovedì sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell’area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo. L’animale, spuntato dal parcheggio, l’avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle, addentato la maglietta, per poi – riferiscono i testimoni – trascinarla per qualche metro.
L’intervento e le urla delle numerose persone presenti – si tratta di un luogo di ritrovo del paese – hanno messo in fuga l’animale, poi avvistato nel centro del borgo e nei pressi della statale Valnerina. Sul posto, i carabinieri – anche con personale della forestale – e la Usl Umbria 2. Contattato, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia non ha dubbi: “È stato un lupo e, quando si è allontanato verso il centro del paese, l’ho visto in via del Castello”. “Sono stati momenti di grande tensione” ha aggiunto. “La Regione Umbria, carabinieri e Usl sono al corrente della situazione – ha assicurato il sindaco – e a breve avremo un vertice in prefettura per capire la situazione e agire di conseguenza. C’è sicuramente preoccupazione”.