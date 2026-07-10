Momenti di paura giovedì sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell’area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo. L’animale, spuntato dal parcheggio, l’avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle, addentato la maglietta, per poi – riferiscono i testimoni – trascinarla per qualche metro.

L’intervento e le urla delle numerose persone presenti – si tratta di un luogo di ritrovo del paese – hanno messo in fuga l’animale, poi avvistato nel centro del borgo e nei pressi della statale Valnerina. Sul posto, i carabinieri – anche con personale della forestale – e la Usl Umbria 2. Contattato, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia non ha dubbi: “È stato un lupo e, quando si è allontanato verso il centro del paese, l’ho visto in via del Castello”. “Sono stati momenti di grande tensione” ha aggiunto. “La Regione Umbria, carabinieri e Usl sono al corrente della situazione – ha assicurato il sindaco – e a breve avremo un vertice in prefettura per capire la situazione e agire di conseguenza. C’è sicuramente preoccupazione”.