Un bambino di 2 anni di origine russa è morto in Malesia dopo essere stato punto da una medusa velenosa a Langkawi, nota località turistica. Il piccolo stava facendo il bagno vicino alla riva della spiaggia di Cenang insieme ai genitori, che si trovavano lì per una vacanza di famiglia. Subito dopo la puntura, la madre lo ha tirato fuori dall’acqua e il padre ha tentato di rianimarlo, assistito dagli altri turisti presenti. Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino è deceduto mercoledì 19 novembre, dopo quattro giorni di agonia, a causa delle gravi lesioni provocate dal veleno della cubomedusa.

Il pericolo delle cubomeduse

I genitori hanno raccontato il drammatico episodio alla stampa, sottolineando l’intelligenza e la dolcezza del figlio e dichiarando che non intraprenderanno azioni legali. Hanno aggiunto di voler utilizzare la tragedia come monito per gli altri turisti. La medusa che ha punto il bambino era una cubomedusa, tra le specie più velenose al mondo. Le loro punture possono provocare dolori intensi e reazioni sistemiche gravi, spesso letali se non trattate tempestivamente. Questo episodio evidenzia i rischi reali delle cubomeduse nelle acque tropicali e l’importanza di prestare estrema attenzione in spiaggia.