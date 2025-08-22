Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’auto in movimento sulla strada provinciale che collega Corchiano a Viterbo. Il piccolo viaggiava insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato proprio il maggiore ad aver sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e, subito dopo, ad aver aperto la portiera posteriore. In quel momento il bambino è caduto sull’asfalto mentre il veicolo era ancora in corsa. La madre, resasi conto dell’accaduto, ha immediatamente fermato l’auto, raccolto il figlio ferito e si è precipitata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, entrando con il piccolo sanguinante tra le braccia. I medici, valutata la gravità delle lesioni riportate nella caduta, hanno disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove il bambino risulta ricoverato in condizioni critiche. Sul caso è intervenuta la polizia di Viterbo per verificare la dinamica raccontata dalla donna. Gli inquirenti, dopo gli accertamenti, hanno confermato che si è trattato di un tragico incidente, senza altre responsabilità.