Un’infermiera fuori servizio ha soccorso un bambino di circa tre anni, che ha rischiato di annegare ieri pomeriggio in spiaggia a Porto Corsini, in provincia di Ravenna. Lo scrive il Corriere di Romagna. Il bimbo è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna e i medici sono fiduciosi sulle sue condizioni.

Serena Opipari, 32 anni, che lavora nel reparto di terapia intensiva proprio dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, si trovava nella spiaggia libera vicino al bagno Mara Waikiki quando le grida della battigia hanno richiamato la sua attenzione. Accorsa verso il bambino, lo ha rianimato in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 117. “Stavamo per andarcene quando ho sentito urlare ‘aiuto’ e la gente in spiaggia allarmata. C’era un signore che stava uscendo dall’acqua con un bambino in braccio. Era incosciente, viola, e in arresto cardiaco, non respirava”. Cinque minuti di massaggio cardiaco, “poi lo abbiamo messo su un fianco e ha iniziato a vomitare acqua, riprendendo a respirare, aveva i polmoni pieni”. I bagnanti che hanno assistito alla scena alla fine hanno applaudito. Poi il trasporto in ospedale a Bologna.