Un’interruzione di corrente elettrica, o blackout, non sempre comporta automaticamente un indennizzo. Il diritto al rimborso scatta solo quando il disservizio supera determinati standard di qualità stabiliti dall’Autorità di regolazione del settore energetico.

In generale, se il blackout dura più di 8 ore consecutive nelle aree urbane più popolose, oppure supera soglie più elevate nei centri meno densamente abitati, può attivarsi un rimborso automatico in bolletta. Il principio è quello di compensare il disagio subito dagli utenti quando il gestore della rete non riesce a garantire tempi di ripristino adeguati.

Come funziona il rimborso automatico

Il risarcimento non deve essere richiesto dal cittadino: viene accreditato direttamente nella prima bolletta utile dopo il disservizio. L’importo compare come voce specifica relativa al mancato rispetto degli standard di qualità del servizio elettrico.

In condizioni ordinarie, il rimborso è a carico del distributore di energia, cioè il soggetto che gestisce fisicamente la rete elettrica. Non riguarda quindi il fornitore con cui si è firmato il contratto di luce e gas, ma chi è responsabile dell’infrastruttura sul territorio.

Quanto si può ottenere: gli importi previsti

Gli importi degli indennizzi variano in base alla durata del blackout. Per le utenze domestiche si parte generalmente da circa 30 euro per interruzioni significative, con incrementi progressivi se il disservizio si prolunga ulteriormente.

In alcuni casi, il rimborso può arrivare fino a 300 euro complessivi per interruzioni molto estese. Le somme aumentano per le attività produttive e per le utenze con maggiore potenza impegnata, dove i danni economici possono essere più rilevanti.

Quando il rimborso può non essere riconosciuto

Non tutte le interruzioni sono rimborsabili. I blackout causati da eventi eccezionali, come emergenze nazionali, condizioni meteo estreme o interventi programmati e regolarmente comunicati, possono non dare diritto all’indennizzo.

Inoltre, il rimborso può essere escluso se il disservizio dipende da problemi interni all’impianto del cliente o da mancati pagamenti. In caso di dubbi, è possibile verificare i tempi effettivi dell’interruzione e richiedere chiarimenti al gestore della rete o al proprio fornitore.