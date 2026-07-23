Il Tg1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna per fermare Abderrahim Fakir, acquisito dalla procura. Le immagini, risalenti a poco dopo mezzogiorno, mostrano gli agenti mentre tengono le mani su Fakir e su un altro uomo con una maglietta bianca, entrato in contatto con lui. “Si vede un momento di contatto con altre persone vicine a un’auto, che entrano in relazione con lui. A quel punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e gestire la situazione”, ha spiegato l’avvocato Gabriele Bordoni.