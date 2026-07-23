Il Tg1 mostra il video della bodycam di un poliziotto intervenuto per fermare Abderrahim Fakir
Il Tg1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna per fermare Abderrahim Fakir, acquisito dalla procura. Le immagini, risalenti a poco dopo mezzogiorno, mostrano gli agenti mentre tengono le mani su Fakir e su un altro uomo con una maglietta bianca, entrato in contatto con lui. “Si vede un momento di contatto con altre persone vicine a un’auto, che entrano in relazione con lui. A quel punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e gestire la situazione”, ha spiegato l’avvocato Gabriele Bordoni.