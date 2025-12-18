È scattata all’alba un’operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, situato in corso Regina Margherita 47. Gli agenti della Digos della questura torinese, supportati dai reparti mobili, hanno avviato una serie di perquisizioni all’interno dello stabile, occupato dal 1996. Controlli analoghi sono in corso anche nelle abitazioni di militanti ritenuti riconducibili al centro sociale e ad alcuni collettivi studenteschi cittadini. L’intervento sarebbe collegato a un’inchiesta sugli assalti avvenuti nei mesi scorsi durante le manifestazioni pro Palestina, che hanno interessato l’Ogr, l’azienda Leonardo e la sede del quotidiano La Stampa.

Attivisti, tensioni e ipotesi di sgombero

All’interno dell’edificio, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono state trovate sei persone che dormivano tra il quinto e il sesto piano. Una presenza che potrebbe entrare in contrasto con il patto di collaborazione siglato con il Comune, limitato alle attività del piano terra nell’ambito di un progetto sui beni comuni attivo da circa un anno. All’esterno si sono radunati attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza da un imponente schieramento di polizia e carabinieri. Secondo gli attivisti, l’operazione potrebbe preludere a un possibile sgombero dello stabile.