La polizia di Stato ha sequestrato dieci chilogrammi di eroina nelle scorse ore al casello autostradale di Melegnano.

Un 40enne albanese residente fuori Torino

La Squadra mobile di Milano ha trovato la droga nascosta sotto un seggiolino per bambini in un suv guidato da un 40enne albanese residente in provincia di Torino, che stava viaggiando in direzione sud assieme alla moglie e ai due figli.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere dal tribunale di Lodi, successivi accertamenti hanno portato al ritrovamento di altri tre chilogrammi di eroina nella sua abitazione.