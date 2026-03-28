Mentre è ricoverato in ospedale un uomo entra nella sua casa e gliela occupa. La Polizia interviene, entra in casa, e trova l’inquilino abusivo nascosto sotto le coperte. È accaduto a Bolzano in un appartamento che si trova nel quartiere Europa-Novacella nella mattinata di ieri, venerdì 27 marzo. La Polizia è arrivata sul posto ed ha trovato evidenti di effrazione sulla porta d’ingresso dell’abitazione. I poliziotti sono quindi entrati nell’appartamento passando da una finestra ed hanno trovato un uomo nascosto sotto alcune coperte nella camera da letto.

L’uomo, un cittadino tunisino di 45 anni senza permesso di soggiorno, è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Bolzano in attesa del rito direttissimo.

Proprio grazie al rapido intervento della Polizia, l’appartamento è stato restituito al proprietario. Ad aver allertato il proprietario che a sua volta ha chiamato le forze dell’ordine, erano stati alcuni condomini che da giorni avevano notato movimenti sospetti.