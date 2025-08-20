Tragedia a Leonforte, in provincia di Enna, dove due auto sono finite nel torrente Crisa a causa del maltempo che ha colpito la zona nella serata di martedì. Due persone sono state salvate dai vigili del fuoco, mentre una terza risulta ancora dispersa. Sul posto, dalle 19 di ieri, stanno operando diverse squadre di pompieri e un elicottero decollato da Catania, che però è stato costretto a rientrare non essendo autorizzato al volo notturno. Secondo le prime ricostruzioni, le auto percorrevano una stradina perpendicolare alla provinciale 39 e parallela al torrente, solitamente ridotto a un rivolo d’acqua e utilizzato per coltivazioni. “C’è stata una bomba d’acqua – ha spiegato il sindaco Piero Livolsi – e le tre persone sono state travolte. Due si sono salvate salendo sul tetto dell’auto, la terza è dispersa”. Il disperso è Matteo Ciurca, 40 anni: il suo cellulare è stato ritrovato poco distante dal luogo dell’incidente. Le ricerche proseguiranno tutta la notte con sommozzatori e unità anfibie dei vigili del fuoco, mentre è stato attivato il sistema comunale di protezione civile.