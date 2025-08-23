Fonti mediche dell’ospedale del Kuwait, a Gaza, hanno riferito ad Al Jazeera che quattro bambini hanno perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti a causa di un raid aereo israeliano avvenuto nelle prime ore del mattino nel sud di Khan Younis. Secondo le stesse fonti, le vittime sarebbero state colpite dal fuoco israeliano mentre cercavano rifugio in tende destinate agli sfollati palestinesi. Nel frattempo, il Ministero della Salute di Gaza ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di almeno 71 persone nel territorio palestinese.