Durante una normale giornata di spesa, un uomo si sarebbe accorto di un problema con la sua carta di pagamento. Impossibilitato a completare l’acquisto, ha deciso di controllare il saldo del proprio conto corrente tramite l’app bancaria. È in quel momento che avrebbe fatto una scoperta incredibile: una cifra astronomica, pari a circa 20 miliardi di dollari o euro (a seconda delle ricostruzioni), risultava accreditata sul suo conto. Un importo del tutto incompatibile con la sua situazione economica e tale da trasformarlo, almeno teoricamente, in uno degli individui più ricchi al mondo.

Il mistero del bonifico e la reazione della banca

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dell’istituto bancario coinvolto. Anche gli operatori della filiale, secondo le testimonianze, sarebbero rimasti sorpresi dall’anomalia. L’origine del trasferimento resta però sconosciuta: si ipotizza un errore tecnico, un malfunzionamento dei sistemi informatici o un’anomalia nei circuiti internazionali dei pagamenti. Per precauzione, la banca avrebbe immediatamente congelato il conto e avviato verifiche interne per ricostruire la provenienza della somma e capire se si tratti di un semplice errore o di un problema più complesso.

Indagini e possibili scenari

Le autorità competenti e l’istituto bancario stanno ora cercando di chiarire l’accaduto. Tra gli scenari considerati vi sono un errore di inserimento dati, un bug nei sistemi di trasferimento interbancario o un’errata contabilizzazione di movimenti finanziari. Non si esclude nemmeno la possibilità di un test interno dei sistemi bancari finito però sul conto sbagliato. Nel frattempo, il denaro resta bloccato e il caso continua a suscitare curiosità e interrogativi.