Bonifico misterioso da 20 miliardi: uomo scopre un saldo incredibile durante la spesa, indagini in corso
Durante una normale giornata di spesa, un uomo si sarebbe accorto di un problema con la sua carta di pagamento. Impossibilitato a completare l’acquisto, ha deciso di controllare il saldo del proprio conto corrente tramite l’app bancaria. È in quel momento che avrebbe fatto una scoperta incredibile: una cifra astronomica, pari a circa 20 miliardi di dollari o euro (a seconda delle ricostruzioni), risultava accreditata sul suo conto. Un importo del tutto incompatibile con la sua situazione economica e tale da trasformarlo, almeno teoricamente, in uno degli individui più ricchi al mondo.
Il mistero del bonifico e la reazione della banca
La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dell’istituto bancario coinvolto. Anche gli operatori della filiale, secondo le testimonianze, sarebbero rimasti sorpresi dall’anomalia. L’origine del trasferimento resta però sconosciuta: si ipotizza un errore tecnico, un malfunzionamento dei sistemi informatici o un’anomalia nei circuiti internazionali dei pagamenti. Per precauzione, la banca avrebbe immediatamente congelato il conto e avviato verifiche interne per ricostruire la provenienza della somma e capire se si tratti di un semplice errore o di un problema più complesso.
Indagini e possibili scenari
Le autorità competenti e l’istituto bancario stanno ora cercando di chiarire l’accaduto. Tra gli scenari considerati vi sono un errore di inserimento dati, un bug nei sistemi di trasferimento interbancario o un’errata contabilizzazione di movimenti finanziari. Non si esclude nemmeno la possibilità di un test interno dei sistemi bancari finito però sul conto sbagliato. Nel frattempo, il denaro resta bloccato e il caso continua a suscitare curiosità e interrogativi.