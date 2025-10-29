Mattinata movimentata nella zona di Castelbellino, piccolo comune in provincia di Ancona, dove un bovino adulto è riuscito a scappare dal mattatoio poco prima della macellazione. L’animale, appartenente a un’azienda agricola locale, ha divincolato le funi di contenimento e si è lanciato in una corsa disperata tra capannoni e sterpaglie, dirigendosi verso la vegetazione che costeggia il fiume Esino.

Nel giro di pochi minuti, il bovino si è dileguato completamente, rendendo necessaria l’attivazione immediata delle ricerche. I carabinieri forestali sono intervenuti sul posto per monitorare l’area e coordinare le operazioni, mentre la popolazione, incuriosita, ha seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda.

Il ritrovamento e l’abbattimento con l’uso del drone

Dopo oltre tre ore di ricerche, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare l’animale grazie a un drone termico, che ne ha rilevato la presenza sulla sponda del fiume. Informata la prefettura, è intervenuto anche il dirigente dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast), che ha valutato l’impossibilità di catturare il bovino senza rischi per le persone e per lo stesso animale.

A quel punto è stato autorizzato l’abbattimento, eseguito da un selecontrollore abilitato con un solo colpo di arma da fuoco. Sul posto erano presenti anche il proprietario del bovino e diverse pattuglie dei carabinieri forestali, impegnate nella messa in sicurezza dell’area. L’intera operazione si è conclusa in modo rapido e controllato, ponendo fine alla breve ma intensa fuga dell’animale.