Allo zoo di Joao Pessoa, in Brasile, un 19enne ha scalato una recinzione alta circa 6 metri e poi è sceso da un albero per entrare nella gabbia dei grandi felini. Una volta dentro, è stato immediatamente afferrato alla gamba da una leonessa, che lo ha sbranato nei pressi di un cespuglio, sotto gli occhi increduli degli altri visitatori terrorizzati. Il personale di sicurezza dello zoo avrebbe tentato di fermare il 19enne, Gerson de Melo Machado, mentre scavalcava e si intrufolava nel recinto della leonessa. Il ragazzo, però, è stato più veloce di loro, spinto forse dal sogno di voler diventare un domatore di leoni.

Un passato complicato

Stando a quanto affermato dai giornali locali, il 19enne, al quale era stata diagnosticata la schizofrenia, aveva subìto una decina di arresti ed era seguito dai servizi sociali. Come riportato dall’ufficio del sindaco del Comune di Joao Pessoa, la squadra di polizia forense non ha escluso che le intenzioni del 19enne fossero suicide. In passato, la vittima aveva tentato di intrufolarsi nel carrello di atterraggio di un aereo diretto in Africa per realizzare il sogno di addomesticare i leoni, ma era stato scoperto e segnalato alla sicurezza dell’aeroporto.

Dopo il drammatico episodio, lo zoo ha rilasciato un comunicato: “Una volta confermato l’incidente, il parco è stato immediatamente chiuso, seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Le squadre hanno allertato le autorità competenti e fornito il supporto necessario ai soccorritori e agli investigatori. Il Parco Arruda Câmara è solidale con la famiglia del ragazzo deceduto, si rammarica profondamente per la perdita e augura forza in questo momento difficile”. “Mi sento totalmente impotente, ed è un sentimento che mi provoca un dolore enorme nell’anima”, ha dichiarato invece l’assistente sociale per la tutela dei minori Veronica Oliveira. Machado, appena una settimana fa, dopo essere uscito dal carcere, aveva chiesto all’assistente sociale di aiutarlo a trovare un lavoro.