Ha suscitato grande indignazione l’uscita del conduttore di Fox News Brian Kilmeade, che durante una puntata di Fox & Friends aveva affermato che i senzatetto con disturbi mentali dovrebbero essere messi a morte. La frase, pronunciata mercoledì scorso ma rimasta inizialmente sotto traccia, è diventata virale sabato, quando critici della rete l’hanno rilanciata sui social. In poche ore il video, etichettato come “Brian Kilmeade sostiene l’eutanasia dei senzatetto”, ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su X. L’ondata di commenti ha immediatamente sollecitato reazioni e richieste di provvedimenti contro il conduttore, nonostante la rete conservatrice sia nota per non chiedere quasi mai scusa pubblicamente.

Le polemiche e le reazioni

Il dibattito televisivo partiva dall’omicidio di Iryna Zarutska a Charlotte, in North Carolina, in cui il sospettato soffriva di problemi psichici ed era ospitato in un rifugio. Discutendo delle responsabilità e delle politiche pubbliche, il co-conduttore Lawrence Jones aveva detto che chi rifiuta i programmi di sostegno dovrebbe finire in carcere. Kilmeade, con tono provocatorio, aveva aggiunto: “O iniezione letale involontaria o qualcosa del genere. Just kill ‘em”. Le reazioni sono state immediate: il governatore della California Gavin Newsom ha risposto con un proverbio biblico, mentre Christine Quinn, CEO di WIN a New York, ha definito le parole del conduttore “completamente prive di umanità”, invitandolo a visitare i rifugi per rendersi conto della realtà.

Le scuse di Kilmeade

Consapevole della bufera, Kilmeade è tornato in onda domenica in collegamento remoto e ha ammesso l’errore: “Durante la discussione ho detto erroneamente che dovrebbero ricevere iniezioni letali. Mi scuso per quella frase estremamente insensibile”. Ha poi precisato di sapere bene che non tutti i senzatetto con disturbi mentali sono pericolosi e che molti meritano compassione ed empatia. Anche Fox News ha pubblicato sul proprio sito l’ammissione di colpa, nel tentativo di contenere le polemiche.