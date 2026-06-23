Un grave incidente stradale si è verificato a Brindisi, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Il drammatico episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Maestri del Lavoro, non lontano dalla litoranea.

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra il monopattino e l’automobile è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo. Alla guida della vettura si trovava una giovane di 26 anni, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso e allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la polizia stradale, che ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti del caso.