Un promemoria di sei pagine con le istruzioni dell’attacco per l’attacco del 7 ottobre, scritto in arabo dal fratello di Muhammed Sinwar e datato 24 agosto 2022, è stato trovato dall’intelligence israeliana nel bunker che lo stesso Sinwar usava prima di essere ucciso.

Il documento, condiviso con il New York Times, era in un computer non connesso ad alcuna rete e invitava i combattenti a prendere di mira soldati e comunità civili israeliani, oltre a diffondere gli atti di violenza per destabilizzare Israele.

Le indicazioni erano simili alle istruzioni poi impartite il 7 ottobre da Hamas e intercettate da Israele. Il promemoria non menzionava esplicitamente il rapimento e l’uccisione di civili, ma indicava ai combattenti di farsi largo in aree residenziali e “appiccare fuoco con la benzina”.

Poche ore prima del 7 ottobre un messaggio simile è stato inviato ai combattenti: “Bruciate tutto. Voglio l’intero kibutz in fiamme”, aveva detto un comandante del battaglione Gaza City, secondo le intercettazioni israeliane raccolte dall’unità 8200.

Il promemoria delineava un piano per un attacco a sorpresa contro Israele, con bulldozer per aprire varchi nella recinzione che separava Gaza da Israele e l’invio di più ondate di combattenti. Al documento si sommano le intercettazioni israeliane del 7 ottobre.

“Uccidete chiunque incontrate”, diceva il comandante del battaglione di Jabaliya Abu Muath, esortando a “catturare ostaggi, molti ostaggi”. Abu Muath poco prima dell’azione aveva chiesto ai combattenti di filmare l’attacco: “è essenziale portare droni e riprendere per l’intero mondo arabo”.