Un cacciatore ha sparato per sbaglio alla testa di un compagno di battuta a Montefiascone, in provincia di Viterbo. L’incidente è avvenuto in località Commenda, nella giornata di sabato 13 dicembre. In base a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente da un colpo di fucile esploso da un altro cacciatore, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento.

Il ferito è stato subito soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero da considerarsi gravi. Le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, che hanno avviato le indagini e svolto i rilievi necessari.