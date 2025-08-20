Il cadavere di una donna, morta da tempo, è stato trovato sepolto in un terreno adiacente a un’abitazione nella zona di Arrone, in provincia di Terni. Sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Terni, che ipotizza l’occultamento di cadavere. Nel fascicolo, però, al momento non ci sarebbero indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause della morte della donna. Si indaga anche sul tempo trascorso dal momento del suo decesso. Per questo motivo il corpo è stato trasportato all’istituto di medicina legale di Perugia, dove verrà disposta l’autopsia.

Indagini in corso

Da quanto emerge, il corpo della donna era vicino a una casa isolata, parzialmente sepolto e in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere rinvenuto sarebbe quello di un’anziana pensionata residente nell’abitazione vicina al terreno. Il suo corpo è stato individuato dai carabinieri su segnalazione della figlia. Al momento, però, continua a essere l’occultamento di cadavere l’ipotesi di reato sulla quale sono al lavoro gli investigatori, coordinati dalla Procura di Terni, che tendono a escludere comunque una morte violenta.

Dagli ultimi accertamenti è emerso inoltre che l’anziana viveva nella casa con la figlia e il genero. La figlia avrebbe avuto una lite con il compagno, in seguito alla quale si sarebbe recata dai carabinieri facendo trovare il cadavere. I motivi per cui è stata sepolta nel luogo del ritrovamento rimangono tutt’ora ignoti. La donna avrebbe una settantina d’anni. La famiglia è originaria del sud Italia ma da qualche tempo si era trasferita nel centro umbro.