Le grandi città italiane stanno registrando un aumento delle temperature sempre più evidente, con un fenomeno che rende i centri urbani più caldi rispetto alle zone rurali vicine. A incidere è soprattutto il cosiddetto effetto “isola di calore urbana”, causato dalla presenza massiccia di cemento, asfalto ed edifici che assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente nelle ore notturne.

Il risultato è un aumento delle temperature percepite dai cittadini, soprattutto durante le ondate di calore estive. Le città faticano maggiormente a raffreddarsi dopo il tramonto, con il fenomeno delle notti tropicali, quando i valori minimi restano elevati e impediscono un adeguato recupero fisico.

Cemento, traffico e poca vegetazione tra le cause principali

Alla base del riscaldamento urbano ci sono diversi fattori che si sommano tra loro. La grande quantità di superfici impermeabili, la riduzione delle aree verdi, il traffico e il calore prodotto dalle attività umane contribuiscono a creare un microclima più caldo rispetto alle zone periferiche e agricole.

Durante le fasi di caldo intenso, questo effetto amplifica ulteriormente il disagio per la popolazione. Alcune città italiane hanno già sperimentato temperature molto elevate e condizioni di forte stress termico, con numerosi centri urbani inseriti nei bollettini di allerta per il caldo.

Gli esperti sottolineano che il problema non riguarda soltanto il valore registrato dai termometri, ma anche la temperatura reale percepita dalle persone, influenzata dall’umidità e dalla capacità delle città di disperdere il calore accumulato.

Servono nuove strategie per rendere le città più vivibili

Per contrastare il fenomeno, sempre più amministrazioni stanno puntando su interventi di adattamento climatico. Tra le soluzioni individuate ci sono l’aumento delle aree verdi, la piantumazione di alberi, la riduzione delle superfici asfaltate e una progettazione urbana capace di favorire maggiore ombreggiatura e ventilazione.

Il cambiamento delle temperature nelle città rappresenta una delle sfide principali dei prossimi anni. Con estati sempre più calde e frequenti ondate di calore, ridurre l’effetto delle isole urbane diventa fondamentale per proteggere la salute dei cittadini e migliorare la qualità della vita nei grandi centri abitati.