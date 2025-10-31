Un cane antidroga della polizia ha azzannato e ucciso un maltesino che era a spasso con il suo padrone. L’episodio è accaduto sabato scorso a Treviso, lungo via Riviera Santa Margherita. Come si legge sul Corriere della Sera, a raccontare quanto accaduto è proprio il proprietario dell’animale deceduto. L’avvocato Nicolò Barolo, proprietario di Yoshi, il maltese sbranato da Luke, unità cinofila della polizia locale, ha raccontato quanto accaduto, puntando il dito sul fatto che il cane più grande era senza guinzaglio.

L’aggressione ai danni del maltesino e del suo proprietario

“Il pastore olandese era all’evidenza libero – spiega Barolo – tanto che alla vista del mio maltese, regolarmente al guinzaglio, si è lanciato di corsa verso di lui, azzannandolo mortalmente”. Lo stesso avvocato è rimasto lievemente ferito, nel tentativo di salvare Yoshi, azzannato sotto lo sguardo dei suoi due figli piccoli. “Sono stato morso dal cane della polizia sulla gamba sinistra mentre cercavo di sottrarre il mio Yoshi all’attacco del pastore olandese – ha aggiunto ancora il legale – il mio medico, dopo avermi visitato e aver constatato i segni lasciati dai denti aguzzi del cane, mi ha prescritto una copertura antibiotica e un richiamo del vaccino antitetanico”.

La versione della polizia

Il comandante della polizia, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, ha raccontato che il cane poliziotto si trovava al guinzaglio e che, con un improvviso strattone, si sarebbe liberato dalla presa del conduttore. Versione che sembrerebbe però cozzare con quella del proprietario del maltese. Sembra inoltre che Luke non sia nuovo ad intemperanze nei confronti di altri cani. “Ho appreso con sgomento che non si tratta del primo attacco da parte del cane della polizia locale – osserva ancora l’avvocato – A dicembre aveva aggredito il cane di una ragazza 17enne, la quale nell’occasione aveva riportato lesioni per difendere il proprio husky. Anche in quel caso il pastore olandese non era tenuto al guinzaglio dall’agente. È evidente che se all’epoca la polizia locale avesse preso i doverosi provvedimenti, il mio cane sarebbe ancora vivo”.