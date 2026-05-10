A un anno dall’introduzione del codice Ateco dedicato agli influencer, la fotografia del settore in Italia mostra una professione sempre più diffusa ma ancora solo parzialmente regolamentata. Nel Paese si contano circa 40mila creator attivi, ma appena il 2,5% ha completato il passaggio al nuovo codice fiscale. Un dato che evidenzia come il processo di formalizzazione sia ancora in corso.

Il profilo medio

Il profilo medio è abbastanza definito: gli influencer italiani sono per il 66% uomini, con un’età media di 32 anni. La maggior parte rientra nelle fasce “nano” e “micro”, cioè con community fino a 100mila follower, che rappresentano il 74% del totale. I settori più rappresentati restano quelli delle relazioni personali, seguiti da moda e beauty, fitness e food, a conferma di un ecosistema fortemente legato alla vita quotidiana e ai consumi.

Sul piano economico, le collaborazioni pubblicitarie dirette con i brand pesano ancora poco: solo il 3,1% dei contenuti pubblicati è sponsorizzato. La funzione principale resta quindi quella di costruire fiducia e engagement con il pubblico.

Secondo le analisi del database di Fiscozen su oltre 5mila professionisti con partita IVA, nel 2024 il fatturato medio degli influencer si è attestato a 21.502 euro. Le donne, che rappresentano il 34% del totale con un’età media di 34 anni, guadagnano in media 20.378 euro, mentre gli uomini arrivano a 22.627 euro.