Hanno seppellito un cane, ancora vivo, avvolgendolo in una rete forse per impedirgli di liberarsi e fuggire alla triste sorte che qualcuno aveva previsto per lui. Una vicenda che ha sconvolto la comunità di Caucete, in provincia di San Juan (Argentina), dove si sono verificati i fatti. Ad accorgersi dell’animale sepolto sotto la terra è stata una passante, che lo ha liberato e ha chiamato un’organizzazione animalista. Tuttavia, il cane è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Il corpo dell’animale presentava segni evidenti di violenze. Secondo quanto riferito dall’associazione animalista che ha cercato di salvarlo, invano, non si tratterebbe di un caso isolato. Non si esclude l’ipotesi che dietro questa barbarie ci sia qualche rito. In Argentina, il maltrattamento degli animali è comunque un reato, per il quale sono anche previste pene detentive.