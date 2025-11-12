Lo hanno messo in un sacco e abbandonato in strada come si farebbe con un rifiuto qualunque. Ma dentro quella busta non c’era spazzatura, bensì una beagle, di circa 13 anni, lasciata in strada nella zona di Torre Angela, nella periferia est di Roma. L’animale è stato raccolto da una pattuglia dei vigili, che l’ha trasferita nel canile sanitario della Muratella e poi da lì in una clinica, nel tentativo di salvarla.

L’animale affetto da insufficienza renale

Le condizioni della cagnetta sono apparse subito molto gravi, essendo affetta da insufficienza renale. L’ipotesi è che sia stata abbandonata proprio per questo motivo dai suoi ex padroni. Purtroppo, seppur soccorsa, la beagle non ce l’ha fatta ed è morta. “Questi fatti ci dicono che serve educazione al rispetto e tolleranza zero verso la violenza sugli animali. Trattarli come oggetti è la radice di una cultura che dobbiamo cambiare, con responsabilità, controlli e denunce immediate quando si assiste a maltrattamenti”, denuncia la Lega per la difesa del cane. Intanto la municipale ha avviato delle indagini per capire chi abbia abbandonato l’animale. Le telecamere di sicurezza saranno fondamentali per fare chiarezza sull’accaduto.