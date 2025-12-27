La polizia britannica ha avviato un’indagine dopo che un cane ha attaccato e ucciso 21 pecore in un incidente in una fattoria nel Cheshire, una contea dell’Inghilterra del Nord-Ovest. L’attacco sarebbe avvenuto la mattina del 18 dicembre 2025 in un campo vicino al villaggio di Nether Alderley. Nell’incidente sono morte ben 21 ovini, mentre altre quattro sono rimasti feriti. Molte delle altre pecore, inizialmente disperse, sono state successivamente ritrovate nei campi vicini. Gli agenti hanno messo in guardia chi possiede animali da altri possibili attacchi.

“Le fotografie scattate sulla scena sono troppo forti per essere diffuse sui social media, ma la sofferenza causata al bestiame sarebbe stata estremamente grave”, si legge in un post condiviso dal Rural Crime Team della polizia del Cheshire. “L’incidente ha causato anche notevole sofferenza all’allevatore che, con grande impegno, possiede il bestiame e si impegna a garantire il loro benessere. L’incidente ha anche un costo finanziario di poco superiore alle 5.000 sterline”, aggiungono.