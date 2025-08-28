A Contesse, un quartiere di Messina, il corpo di un cane è stato rinvenuto all’interno di una valigia abbandonata nei pressi di un sottopasso ferroviario. L’animale è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa. Il suo cadavere è stato notato da un passante, che lo ha segnalato immediatamente alle autorità. La notizia, diffusa dal quotidiano locale TempoStretto, che ha pubblicato l’immagine del cane rinchiuso nel trolley, ha suscitato l’indignazione da parte delle istituzioni locali.

“Un atto di crudeltà inaccettabile”

“L’episodio avvenuto a Contesse è un atto di crudeltà inaccettabile che offende la coscienza della nostra comunità. La violenza subita da un animale indifeso non rappresenta soltanto un gesto disumano, ma una ferita per tutti noi cittadini”, ha dichiarato Federico Basile, sindaco di Messina. Condannando profondamente il gesto, l’Aidaa, l’associazione italiana in difesa degli animali e dell’ambiente, ha anche deciso di mettere una taglia sulla testa del responsabile: “Abbiamo deciso di mettere una taglia di mille euro sulla testa dell’assassino del cane. Ricompensa che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale aiuterà nell’individuazione del responsabile di questo crimine e di eventuali complici e con la sua testimonianza permetterà la sua condanna in via definitiva”.

“A nome dell’Amministrazione comunale esprimo la più ferma condanna e garantiamo che saremo al fianco delle forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto e vengano individuati i responsabili. Messina è e deve restare una città che tutela la vita e il rispetto per gli animali, valori che non possono essere messi in discussione. Invito pertanto chiunque abbia visto o sappia qualcosa a rivolgersi alle autorità competenti per contribuire alle indagini. La nostra comunità non deve e non può tollerare episodi simili”, ha affermato Basile.

La condanna arriva anche dall’assessore alla Protezione Civile e al benessere degli animali, Massimiliano Minutoli, che ha affermato: “Quanto accaduto rappresenta una barbarie che Messina non può accettare. Saremo sempre in prima linea per difendere i più deboli e contrastare ogni forma di maltrattamento, garantendo il massimo sostegno alle forze dell’ordine e alle associazioni che operano quotidianamente sul territorio. Serve l’impegno di ciascuno di noi per affermare una cultura del rispetto e della tutela degli animali”.