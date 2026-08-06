Le hanno trovate sbranate nel podere di famiglia. Dietro la morte di due capre, Molly e Olivia, potrebbe esserci l’attacco di un lupo. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, in un’azienda agricola di Oltrefiume, nella zona della Tranquilla, a Baveno, in Piemonte. Come si legge sul sito WeNews, a scoprire quanto accaduto sono stati i proprietari del podere la mattina seguente. Subito hanno allertato il veterinario dell’Asl e i carabinieri forestali, che hanno rilevato come la morte delle capre possa essere compatibile con l’aggressione da parte di un lupo.

“Purtroppo quello che ci è capitato attesta una volta in più che i lupi, che hanno ripopolato anche le montagne della nostra provincia, non temono di avvicinarsi a luoghi dove possano incontrare l’uomo”, spiega il titolare dell’azienda. Il caso ha comunque riaperto il dibattito sulla protezione degli animali da allevamento in aree abitate.