Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato al termine di una colluttazione in cella fra reclusi. Secondo quanto stabilito dal medico legale, il 32enne ha riportato un trauma cranico causato da un corpo contundente e una emorragia dal naso. è poi emerso che il 32enne nigeriano aveva una ecchimosi all’interno del labbro superiore e una ferita lacero-contusa sul lato sinistro della fronte. Le indagini, condotte dalla polizia penitenziaria e dalla squadra mobile di Prato, sono dirette a ricostruire la dinamica dei fatti e i motivi dello scontro che ha portato all’assassinio nel carcere.

“Nuova ondata di violenza”

La cella in cui è avvenuto l’omicidio si trova nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali (sex offenders) e la vittima vi era ristretta con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. La Procura ha poi parlato di una nuova “ondata di violenza” nel penitenziario della Dogaia, sottolineando il progressivo sovraffollamento della struttura, che ospita circa 640 detenuti, e una situazione caratterizzata da “grave illegalità”.