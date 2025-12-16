È in condizioni gravissime Antonio Graziano, appuntato dei carabinieri di 41 anni, rimasto vittima di un violento investimento avvenuto ieri sera, 15 dicembre, a Cogne, in Valle d’Aosta. Il militare era intervenuto insieme a un collega per prestare assistenza a una donna, cittadina francese, che aveva contattato il 112 segnalando un guasto alla propria auto lungo una strada regionale. La pattuglia è arrivata sul posto nel pomeriggio e ha aiutato l’automobilista a rimettere in moto il veicolo, accompagnandola successivamente verso una stazione di ricarica per auto elettriche nella località di Lillaz.

L’investimento deliberato e l’arresto

Una volta giunti a destinazione, la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe investito volontariamente uno dei due carabinieri, schiacciandolo contro un muro, mentre l’altro militare è riuscito a mettersi in salvo. Non contenta, avrebbe poi inseguito nuovamente Graziano, già ferito, colpendolo una seconda volta con l’auto. L’automobilista, apparsa in forte stato di alterazione all’arrivo dei soccorsi, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Le condizioni del militare e le indagini

Antonio Graziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverato in rianimazione. Durante la notte è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico a una gamba. A prestargli i primi aiuti è stata una residente della zona che ha assistito all’investimento. Nello stesso ospedale si trova anche la donna arrestata, che è stata sedata. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se al momento dei fatti fosse sotto l’effetto di alcol o droghe; dalle prime informazioni emergerebbe inoltre la presenza di patologie psichiche.