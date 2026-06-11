Un importante ciclo di affreschi databile tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento è stato riportato alla luce all’interno della Biblioteca di Casa Leopardi, a Recanati, nel corso di lavori di consolidamento e restauro effettuati in uno degli ambienti dello storico palazzo di famiglia.

Allegorie, paesaggi, decorazioni illusionistiche

La scoperta è emersa grazie a una campagna di saggi preliminari che ha consentito di individuare sotto diversi strati di intonaco una complessa decorazione pittorica di carattere illusionistico, con scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della Cacciata dal Paradiso terrestre.

Il recupero è stato illustrato dal curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, Stefano Papetti, e dalla restauratrice Federica Camilletti, che ha seguito il delicato intervento conservativo.

“Questa scoperta arricchisce ulteriormente il patrimonio storico e artistico di Casa Leopardi e ci restituisce una testimonianza preziosa della storia del palazzo”, sottolinea la contessa Olimpia Leopardi, discendente del poeta.

“È emozionante – aggiunge – pensare che anche Giacomo possa aver osservato questi dipinti prima che venissero nascosti dalle trasformazioni successive”.