Arriva a una sorta di svolta il cosiddetto caso Epstein. Il Dipartimento di Giustizia statunitense infatti ha finalmente rilasciato la cosiddetta ”Fase Uno” dei documenti relativi all’ex finanziere morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019 e sospettato di aver creato un harem di ragazze minorenni per soddisfare gli appetiti sessuali di un ristretto giro di amici facoltosi. Tra i documenti pubblicati figurano la lista dei contatti di Epstein, i registri di volo del suo jet privato, noto come ”Lolita Express”, e un elenco di prove raccolte dal governo contro di lui.

I nomi famosi nella lista dei contatti

Tra le persone presenti nella lista dei contatti di Epstein spiccano nomi noti dello spettacolo e della politica: Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Ethel Kennedy (madre di Robert F. Kennedy Jr.), l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, la supermodella Naomi Campbell, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (fratello di Harvey Weinstein), il defunto senatore Ted Kennedy e l’attore Ralph Fiennes. Tuttavia, il New York Post sottolinea che questa non è una lista di clienti di Epstein, ma semplicemente un elenco di persone che facevano parte della sua rete di contatti.

Donald Trump e i voli sull’aereo di Epstein

Il nome di Donald Trump non compare direttamente tra i contatti di Epstein, ma i documenti confermano che l’ex finanziere aveva avuto rapporti con il presidente degli Stati Uniti. Già in passato erano emerse fotografie che ritraevano Trump ed Epstein insieme. Ora i registri di volo rivelano che il 15 maggio 1994 Trump viaggiò a bordo del jet privato di Epstein insieme alla moglie di allora, Marla Maples, alla figlia Tiffany e alla babysitter. I voli, però, non erano diretti alla famigerata isola di Little Saint James, ma riguardavano spostamenti interni tra Palm Beach, Washington e il New Jersey.

L’elenco censurato delle massaggiatrici

Oltre alla lista dei contatti, il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblico un elenco delle massaggiatrici di Epstein, i cui nomi sono stati oscurati per proteggere le vittime. L’elenco conta ben 254 nomi, ma non offre dettagli sulle loro storie o sul loro coinvolgimento.

La pubblicazione selettiva dei documenti e le reazioni

Prima della pubblicazione ufficiale, il dossier ‘Fase Uno’ è stato consegnato a 15 influencer conservatori, un dettaglio che ha suscitato polemiche. Secondo il New York Post, molti si aspettavano rivelazioni più esplosive. La podcaster Liz Wheeler, in un live streaming su X, ha espresso la delusione generale: “Stiamo tutti aspettando delle bombe, delle rivelazioni sconvolgenti. Ma non è quello che troviamo in questi documenti. È normale sentirsi frustrati, dovreste sentirvi frustrati”.