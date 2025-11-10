Ha avuto appena il tempo di chiedere aiuto ad alcuni colleghi e poi si è accasciato al suolo. Così è morto, all’interno del liceo “Varrone” di Cassino, il professor Enrico Trotto, docente di Storia e Filosofia. Il docente si trovava in aula durante l’ora in cui era “a disposizione”, mentre i suoi studenti erano in Trentino per uno stage formativo. I colleghi presenti hanno immediatamente cercato di soccorrerlo e hanno allertato il 118. Il personale sanitario è giunto in pochi minuti e ha utilizzato anche un defibrillatore nel tentativo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato, che ha svolto i rilievi e ha accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali.