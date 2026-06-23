La Procura di Ascoli Piceno ha iscritto nel registro degli indagati una maestra della scuola dell’infanzia di via Carrafo, a Castel di Lama, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente avvenuto il 17 giugno durante un’attività didattica denominata “Serpente di fuoco”, in cui sono rimasti ustionati due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina.

Per due bimbi ustioni particolarmente serie

I piccoli, che hanno riportato lesioni particolarmente serie, sono tuttora ricoverati ma le loro condizioni risultano in progressivo miglioramento. Nei giorni scorsi la magistratura aveva aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi contro ignoti.

Al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri, il sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo ha individuato una sola posizione, quella dell’insegnante che aveva condotto l’esperimento. Al momento, gli inquirenti non ravvisano profili di responsabilità a carico di altri docenti o del personale scolastico del plesso.

L’esperimento del “Serpente di fuoco”

L’esperimento del “Serpente di fuoco” e diffuso sui social attraverso video e tutorial, consiste nella combustione di una miscela di zucchero e bicarbonato di sodio innescata con alcol etilico.

Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, un eventuale eccesso di alcol potrebbe aver provocato una fiammata che ha investito i due bambini, che si trovavano a distanza ravvicinata, causando ustioni di particolare gravità, soprattutto al piccolo.