Temporali intensi, aria più fresca e un deciso cambio di scenario meteorologico caratterizzeranno l’avvio di giugno sull’Italia, che dopo il caldo record degli ultimi giorni si prepara a un peggioramento diffuso soprattutto al Centro e al Nord. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, l’ingresso di aria più fredda e instabile farà calare le temperature di 5-7°C riportandole nella media stagionale. L’energia accumulata nei giorni precedenti favorirà la formazione di celle temporalesche anche molto intense, con rischio di grandine e forti colpi di vento. Il peggioramento inizierà già oggi 1 giugno con primi fenomeni sul Nord e sulle aree interne.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 2 giugno: al Nord temporali diffusi e localmente intensi, al Centro variabilità con rovesci in Appennino, al Sud tempo più stabile salvo Isole Maggiori con qualche pioggia. Mercoledì 3 giugno: instabilità in spostamento verso le regioni centrali, coinvolta anche la Campania, mentre al Nord tende a migliorare. Giovedì 4 giugno: temporaneo aumento della stabilità, con schiarite diffuse e residui rovesci isolati. Venerdì 5 giugno: possibile ritorno dell’instabilità al Nord con nuovi temporali pomeridiani. Sabato e domenica possibile miglioramento generale ma con residua instabilità alpina e temperature in lieve rialzo su gran parte del Paese italiano.