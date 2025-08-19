Il caldo africano che ha arroventato l’Italia negli ultimi giorni è ormai agli sgoccioli. A partire da domani, mercoledì 20 agosto, l’arrivo di una perturbazione atlantica cambierà radicalmente il volto del meteo: al Nord è atteso un brusco calo delle temperature e, nel giro di 24 ore, il maltempo si estenderà anche al Centro. Solo il Sud potrà resistere ancora con valori oltre i 35 gradi fino al weekend.

“È ufficiale, mercoledì 20 agosto crolleranno le temperature, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro – dice all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it –. Una perturbazione atlantica decreterà quindi la fine del caldo africano di Caronte, solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato”.

L’ondata di maltempo porterà piogge abbondanti e fenomeni intensi. “La pioggia è prevista abbondante sul Nord-Ovest e in Toscana durante la prima parte di mercoledì, poi anche verso il Triveneto. Giovedì piogge e temporali colpiranno anche il Centro. Durante questa fase perturbata – spiega Tedici – le massime scenderanno anche di 10°C, torneremo a respirare ad un caro prezzo: si chiuderanno gli ombrelloni e si apriranno gli ombrelli con questa burrasca di fine estate che arriva a metà settimana”.

Quella di oggi sarà dunque l’ultima giornata di fuoco, con punte fino a 36°C tra Puglia e Sardegna, e 35°C in diverse città come Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni. Poi spazio ai temporali, con il rischio di grandinate e forti rovesci, in un finale d’estate che si annuncia turbolento.