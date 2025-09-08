L’anticiclone che ha dominato sull’Italia nel primo weekend di settembre sta per cedere il passo a una perturbazione di origine atlantica, che determinerà un netto peggioramento del meteo, soprattutto al Centro-Nord. Lo segnala Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, sottolineando come questa settimana sarà caratterizzata da tempo instabile dai tratti autunnali. Già martedì mattina si formeranno rovesci e temporali sparsi sulla Liguria centro-orientale, sulle coste della Toscana e sui settori alpini e prealpini.

Nel pomeriggio il maltempo si estenderà al Triveneto e in serata interesserà gran parte del Nord e la Toscana. Mercoledì la perturbazione raggiungerà il culmine: temporali diffusi interesseranno gran parte del Centro, con fenomeni più intensi sulle regioni tirreniche come Lazio e Toscana, mentre al Nord persisteranno piogge e rovesci. Sono state diramate allerte per Liguria, alta Lombardia e zone centrali tirreniche, soprattutto in Toscana, per rischio nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità. Non si esclude la formazione di supercelle tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con possibili grandinate di grandi dimensioni.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 9: Nord con molte nubi e rovesci; Centro, maltempo su Sardegna e Toscana; Sud soleggiato. Mercoledì 10: Nord e Centro con maltempo diffuso, fenomeni intensi su Lazio e Toscana; Sud in peggioramento in Campania, nuvoloso altrove.