Temperature in calo e acquazzoni improvvisi caratterizzeranno il penultimo weekend di agosto, con massime che difficilmente supereranno i 30 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il raffreddamento interesserà anche il Sud, dove i valori scenderanno in alcuni casi al di sotto della media stagionale. Nelle prossime ore si attendono rovesci e temporali sul Nord-Est e sul basso Tirreno, seguiti da fenomeni anche lungo il medio Adriatico e sul Meridione. Le classiche nuvolette bianche estive potrebbero quindi trasformarsi in cumulonembi scuri, capaci di dar vita a rapidi temporali. In serata, nuovi acquazzoni colpiranno il Triveneto, mentre sul resto d’Italia il cielo resterà più sereno. La giornata di domenica sarà invece più stabile, pur con qualche scroscio al Nord e un aumento della nuvolosità tra Piemonte e Liguria. Al Centro-Sud il sole sarà protagonista, accompagnato da un leggero rialzo termico. Un weekend che, per temperature e instabilità, ricorderà più la primavera che l’estate piena. Con l’inizio della nuova settimana, però, l’estate tornerà a farsi sentire: valori fino a 31-32°C al Centro-Nord e picchi di 37-38°C al Sud, per la gioia di chi deve ancora partire in vacanza.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 24 – Nord: nubi al Nord-Ovest, qualche rovescio; Centro: irregolare con piovaschi sui rilievi; Sud: in gran parte soleggiato. Lunedì 25 – Nord, Centro e Sud: prevalenza di sole con leggere velature.