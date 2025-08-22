Con la cosiddetta Burrasca di Fine Estate, le temperature sono già calate al Centro-Nord, mentre al Sud permangono punte di oltre 35°C. Tuttavia, entro il weekend anche il meridione sperimenterà un generale calo termico, con massime difficilmente superiori ai 30-31°C su tutto lo Stivale. Nonostante il clima più mite, nelle prossime ore non mancheranno temporali sparsi. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, spiega che i residui del ciclone, in allontanamento verso i Balcani, provocheranno rovesci su Triveneto, regioni centrali e, localmente, al Sud. Venerdì mattina si attendono scrosci e fulmini al Centro, tra Campania e Calabria e sull’alto versante adriatico. Dal pomeriggio qualche acquazzone raggiungerà la Puglia, mentre in serata arriverà una “ritornante”, cioè un fronte che torna a colpire aree già interessate dal maltempo, causando un vero e proprio “colpo di coda”.

Nella notte tra venerdì e sabato, il maltempo tornerà tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e, nella giornata di sabato, si estenderà lungo la fascia adriatica fino alla Puglia, con rovesci a macchia di leopardo fino al Salento. Domenica il tempo migliorerà: sole al mattino, salvo al Nord-Ovest, con qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi, dorsale appenninica e Toscana-Liguria. Anche la prossima settimana vedrà nuove perturbazioni alternate a fasi soleggiate, con temperature in ulteriore calo, una buona notizia per chi cerca fresco.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 23: Nord più instabile al Nordest; Centro variabile con rovesci adriatici; Sud rovesci e temporali settore adriatico. Domenica 24: Nord nubi e rovesci sparsi Nord-Ovest; Centro rovesci sui monti; Sud soleggiato.